Капитан "Барыса" признан лучшим защитником первой недели в КХЛ

Сегодня казахстанский клуб сыграет третий матч в сезоне.

Даррен Диц. Фото: Марат Акимжанов/КХЛ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:45
Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании их статистических данных определила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

Так, лучшим вратарем признан Якуб Коварж ("Автомобилист"), лучшим нападающим - Магнус Пяярви-Свенссон ("Локомотив"), лучшим новичком - Дмитрий Саморуков (ЦСКА), лучшим защитником - Даррен Диц ("Барыс").

"Диц забил по голу в каждом из двух гостевых матчей недели. Шайба во встрече против рижского "Динамо" стала победной. Защитник казахстанского клуба завершил обе игры с положительным показателем полезности при общем показателе "+3", нанес 11 бросков по воротам (лучший результат недели среди защитников), в среднем проводил на льду 22 минуты и 38 секунд (также лучший показатель недели)", - говорится в тексте.

Сегодня, 7 сентября, "Барыс" проведет третий матч в новом сезоне КХЛ - на выезде сыграет с московским ЦСКА. Начало - в 22:30 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой казахстанский клуб с тремя очками занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как "армейцы", набрав столько же баллов, идут четвертыми на "Западе".

"Барыс" стартовал в нынешнем сезоне с гостевой победы над рижским "Динамо" (3:2), а вот во втором выездном матче уступил в овертайме минскому "Динамо" (4:5).
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:45
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