Капитан "Барыса" признан лучшим защитником первой недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги
на основании их статистических данных определила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт
КХЛ.
Так, лучшим вратарем признан Якуб Коварж
("Автомобилист"), лучшим нападающим - Магнус Пяярви-Свенссон
("Локомотив"), лучшим новичком - Дмитрий Саморуков
(ЦСКА), лучшим защитником - Даррен Диц
("Барыс").
"Диц забил по голу в каждом из двух гостевых матчей недели. Шайба во встрече против рижского "Динамо" стала победной. Защитник казахстанского клуба завершил обе игры с положительным показателем полезности при общем показателе "+3", нанес 11 бросков по воротам (лучший результат недели среди защитников), в среднем проводил на льду 22 минуты и 38 секунд (также лучший показатель недели)", - говорится в тексте.
Сегодня, 7 сентября, "Барыс"
проведет третий матч в новом сезоне КХЛ - на выезде сыграет с московским ЦСКА
. Начало - в 22:30 по времени Нур-Султана.
Перед этой игрой казахстанский клуб с тремя очками занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как "армейцы", набрав столько же баллов, идут четвертыми на "Западе".
"Барыс" стартовал
в нынешнем сезоне с гостевой победы над рижским "Динамо" (3:2), а вот во втором выездном матче уступил
в овертайме минскому "Динамо" (4:5).