Без капитана Дица? Как два игрока "Барыса" без набранных очков стали полезными в КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц с двумя голами возглавил снайперскую гонку среди защитников в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но самым полезным игроком Лиги стал другой представитель столичного клуба. Некоторые моменты старта "Барыса" - в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичный клуб начал турнир с трех набранных очков, а лидерство 26-летнего защитника не должно никого удивлять. Диц остается самым бросающим игроком "Барыса" - за два матча он совершил 11 попыток. Положительным является и показатель полезности капитана - "+3". Такого же результата добились Роман Старченко (1+2) и Мэтт Фрэттин, но у последнего ни одного набранного очка.
На первую строчку не только в клубе, но и в Лиге взошел защитник Валерий Орехов. Казахстанец был на льду, когда команда забила четыре гола и ни одного не пропустила (в зачет не идут шайбы в неравных составах). Орехов делит первенство с Владиславом Колодой из "Северстали", но последний также отметился тремя (1+2) набранными очками.
Диц с Ореховым играют в одной паре, но уроженец Канады проводит больше времени на льду (около 23 минут против 16,5). Есть игроки "Барыса" и среди штрафников - шесть минут Павла Акользина помогли ему войти в тройку с Данилом Федоровым из "Амура" и Стефаном Да Костой из "Ак Барса".
А кто лучший в "Барысе"? Помимо Дица, Старченко с Ореховым можно выделить еще несколько игроков. Естественно, это Никита Михайлис, который забил оба гола в большинстве. Заметны и оба ведущих распасовщика - у Линуса Виделля две голевые передачи, а у Кертиса Волка - один плюс один.
Неубедительно выглядит дуэт вратарей. Хенрик Карлссон стартовал чуть лучше напарника: он отразил 25 из 27 бросков, или 92,6 процента. Его коэффициент надежности - два. Йони Ортио был не так успешен - 34 отраженных броска из 39 с процентом 87,2 (коэффициент - 4,96). Если шведский голкипер где-то в середине списка, то финский - в его конце.
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Добавим, что сегодня, 7 сентября, "Барыс" сыграет в Москве с ЦСКА. После этой встречи подопечные Юрия Михайлиса переберутся в Нур-Султан, где откроют 10 числа домашнюю серию игр. Первым соперником станет китайский "Куньлунь".
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