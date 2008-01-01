"Михайлис обеспокоен игровой дисциплиной". КХЛ представила превью к матчу ЦСКА - "Барыс"

КХЛ
на своем официальном сайте
опубликовала превью к предстоящему матчу между московским ЦСКА
и "Барысом"
, отметив, что в составе хозяев может дебютировать звездный новичок.
Встреча пройдет 7 сентября в Москве. Начало - в 22:30 по времени Нур-Султана.
"ЦСКА "закрыл" поражение в Кубке Открытия, переиграв хоккейный клуб "Сочи" (3:1). Отсутствует несколько лидеров, но у "армейцев" достаточно глубокая скамейка, чтобы этого не замечать. Сегодня может дебютировать звездный новичок Брендэн Лайпсик, возвращение Ларса Юханссона и Ивана Телегина пока откладывается. "Барыс" прибыл в Москву из Минска, где уступил "Динамо" (4:5 ОТ). Казахстанский клуб должен быть доволен баллом, добытому благодаря камбэку со счета 1:4. Наставник Юрий Михайлис вновь выразил беспокойство уровнем игровой дисциплины", - говорится в тексте.
Перед этой игрой "Барыс" с тремя очками занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как "армейцы", набрав столько же баллов, идут четвертыми на "Западе".
Казахстанский клуб стартовал
в новом сезоне КХЛ с гостевой победы над рижским "Динамо" (3:2), а вот во втором выездном матче уступил
в овертайме минскому "Динамо" (4:5).