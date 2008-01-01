"Барыс" на первом месте. Команда Михайлиса возглавила незавидный рейтинг в КХЛ

Жигер Абенов

Казахстанский клуб "Барыс" набрал три очка в двух стартовых играх и закрепился в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Юрия Михайлиса еще не проигрывали в основное время, но показали свою главную проблему. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



После двух игровых дней "Барыс" закрепился на шестом месте, имея паритет по забитым и пропущенным шайбам (7-7). В первом матче казахстанский клуб удержал преимущество (3:2), а во втором отыгрался с 1:4. Очковый багаж пополнен, но соперники, как и "Барыс", играли ненадежно в обороне. Какую же проблему обнажили стартовые матчи?



Слабая игра в неравных составах. С одной стороны, "Барыс" дважды забил в большинстве, но имел на это 11 попыток (18,2 процента реализации). С другой - пропустил четыре шайбы при 12 розыгрышах соперника (66,7 процента надежности). Показатели не только низкие, но и разрушающие работу всей команды.







Столичная команда лидирует в Лиге по пропущенным голам в меньшинстве, а по количеству попыток для соперника уступает только "Куньлуню" и "Амуру" (по 13). Оба гола в большинстве забил Никита Михайлис, а от пропущенных шайб не уберегли даже опытные Даррен Диц с Виктором Сведбергом. Возможно, этот компонент не сыграет в матче с ЦСКА, ведь москвичи не реализовали ни одной из трех попыток (всего пять команд не забили голов в большинстве).



Пропустили они тоже немного: один гол в семи попытках (85,7). Есть результаты и посерьезнее - "Металлург" забивает практически каждое второе большинство (пять голов в 11 моментах, или 45,5 процента). Три клуба ни разу не пропустили в меньшинстве - это СКА (в семи попытках), "Авангард" (в семи попытках) и "Йокерит" (в двух попытках).



Таким образом, если реализация моментов еще на неплохом уровне, то защита не впечатляет. Из-за неубедительной работы спецбригады и слабой дисциплины "Барыс" сначала чуть не упустил победу, а втором матче должен был отыгрывать разницу в три шайбы. Тут нужно учесть, что "динамовцы" из Риги и Минска не являются явными претендентами на первую восьмерку на "Западе", поэтому такие слабости более сильные конкуренты точно не простят.







При относительной успешности в атаке и с исправлением ошибок в обороне "Барыс" создает впечатление команды, которая может бороться за топ-8. Проиграть ЦСКА не будет катастрофой, но лучше, конечно, зацепиться хотя бы за балл. Показательной будет домашняя серия, которая начнется 10 сентября с "Куньлунем". Если "Барыс" сразу не выпадет из группы соискателей путевки в Кубок Гагарина, то можно будет с оптимизмом смотреть на перспективы команды. Но серьезных матчей еще не было.



"Он умный игрок". Шведский легионер "Барыса" с опытом в НХЛ - о новых партнерах и дебюте в КХЛ



Напомним, сегодня, 7 сентября, "Барыс" сыграет в Москве с ЦСКА. Оба соперника набрали по три очка, но если россияне занимают четвертое место на "Западе", то "Барыс" идет шестым в Восточной конференции. Лидируют по дополнительным показателям "Локомотив" с "Металлургом", у которых по четыре очка.



Новый тренер "Барыса" объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря