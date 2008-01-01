Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 7 сентября, "Барыс"
на выезде сыграет с московским ЦСКА
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этой игрой "Барыс" с тремя очками занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как "армейцы", набрав столько же баллов, идут четвертыми на "Западе".
Казахстанский клуб стартовал
в новом сезоне КХЛ с гостевой победы над рижским "Динамо" (3:2), а вот во втором выездном матче уступил
в овертайме минскому "Динамо" (4:5).