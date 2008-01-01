Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Он состоится в столице России.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:00
Сегодня, 7 сентября, "Барыс" на выезде сыграет с московским ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой "Барыс" с тремя очками занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как "армейцы", набрав столько же баллов, идут четвертыми на "Западе".

Казахстанский клуб стартовал в новом сезоне КХЛ с гостевой победы над рижским "Динамо" (3:2), а вот во втором выездном матче уступил в овертайме минскому "Динамо" (4:5).
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Сегодня 11:00
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