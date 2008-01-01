Дебютная шайба хоккеиста сборной Казахстана за "Ак Барс" помогла в в овертайме обыграть СКА в КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" выиграли у СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казанцы на своей площадке победили в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Голы у "Ак Барса" забили Станислав Галиев (27-я минута), Патрис Кормье (51-я) и Найджел Доус (61-я). В составе СКА отличились Андрей Кузьменко (52-я) и Антон Бурдасов (60-я).

Форвард сборной Казахстана Найджел Доус забил свою первую шайбу за "Ак Барс" и сделал это в своем юбилейном, 550-м матче в КХЛ. СКА потерпел первое поражение в сезоне с главным тренером Валерием Брагиным, который возглавил команду в межсезонье.

В следующем матче СКА сыграет в Нижнем Новгороде против местного "Торпедо" 8 сентября, а "Ак Барс" встретится с минским "Динамо" на выезде 9 сентября.