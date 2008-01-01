Канадский хоккеист минского "Динамо" оценил победу над "Барысом"

Следующую игру казахстанский клуб проведет 7 сентября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:08
Канадский нападающий минского "Динамо" Райан Спунер, сделавший в матче с "Барысом" ассистентский хет-трик, поделился своими впечатлениями от непростой победы.

- Хорошая игра. Третий период был не лучшим в нашем исполнении. Но у нас молодая команда. Молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка, - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

- Помог тот факт, что 3 сентября матч не состоялся? "Барыс" в это время играл в Риге.

- Не думаю, что это как-то нам помогло. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли.

- Впереди сложные соперники: "Салават Юлаев", "Ак Барс". Что надо делать, чтобы набрать максимум очков?

- Играть так же, как в первых двух периодах с "Барысом". И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. "Ак Барс" и "Салават Юлаев" - соперники, которым сложно забросить. Поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов.

"Барыс" уступил минскому "Динамо" в овертайме - 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским "Динамо" в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру "Барыс" проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:08
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