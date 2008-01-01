Канадский хоккеист минского "Динамо" оценил победу над "Барысом"

Канадский нападающий минского "Динамо" Райан Спунер
, сделавший в матче с "Барысом"
ассистентский хет-трик, поделился своими впечатлениями от непростой победы.
- Хорошая игра. Третий период был не лучшим в нашем исполнении. Но у нас молодая команда. Молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка, - приводит слова игрока официальный сайт
клуба.
- Помог тот факт, что 3 сентября матч не состоялся? "Барыс" в это время играл в Риге.
- Не думаю, что это как-то нам помогло. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли.
- Впереди сложные соперники: "Салават Юлаев", "Ак Барс". Что надо делать, чтобы набрать максимум очков?
- Играть так же, как в первых двух периодах с "Барысом". И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. "Ак Барс" и "Салават Юлаев" - соперники, которым сложно забросить. Поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов.
"Барыс" уступил
минскому "Динамо" в овертайме - 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским "Динамо" в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.
Следующую игру "Барыс" проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.