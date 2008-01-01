"Барыс" показал свой уровень". Тренер минского "Динамо" - об игре с казахстанским клубом в КХЛ

В матче было заброшено девять шайб.

Крэйг Вудкрофт. Фото: ХК "Динамо" (Минск)©
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Сегодня 07:27
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнюю игру с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит пресс-служба белорусского клуба.

- Хотелось бы сказать, что я доволен выступлением нашей команды. Первые два периода все шло по плану игры, по плану того, как мы говорили ребятам. Но, к сожалению, на последней минуте второго периода мы расслабились и получили шайбу. В перерыве между вторым и третьим периодами я сказал ребятам, чтобы продолжали играть в тот хоккей, который играли до этого, продолжали гнуть свою линию, продолжали играть агрессивно на высоких скоростях. Но, к сожалению, "Барыс" показал свой уровень, это сильная команда. Они использовали те моменты, что у них были. И мы выглядели как команда, которая нервничает в конце игры. Ребята довели дело до логического заключения, два очка мы заработали, поэтому в принципе я доволен игрой, - рассказал он.

- Как можно оценить действия в неравных составах?

- Большинство выглядело опасным, меньшинство выглядело лучше, но нам есть куда стремиться. Третья шайба "Барыса" была забита в меньшинстве. Я обязательно пересмотрю этот момент и покажу его ребятам. В целом, я доволен игрой команды в неравных составах.

- Несмотря на четыре пропущенные шайбы, согласны ли вы, что Доменик Фурх провел хороший матч? И какова вероятность его увидеть в воротах в следующем матче?

- Доменик провел хорошую игру. Первая, третья и четвертая шайбы были заброшены после паса на дальнюю штангу. Вторая шайба - это был выход один на один. Хочу отметить, что любой гол, который проходит с паса - это наша ошибка. Фурх провел отличную игру и помог нам победить. Будем рассчитывать на него в будущем.

"Барыс" уступил минскому "Динамо" в овертайме - 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским "Динамо" в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру "Барыс" проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.
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Сегодня 07:27
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