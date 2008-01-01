Новый тренер "Барыса" объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал поражение от минского "Динамо"
в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Встреча прошла в Минске и закончилась
победой хозяев в овертайме 4:3. При этом по ходу игры казахстанский клуб отыгрался с 0:3 и 1:4.
"Тяжело сложилась для нас игра. Особенно начало и во второй период. Соперник был быстрее, мобильнее, поэтому на шаг, на два, мы везде опаздывали. Здорово у нас играл вратарь, держал в игре. Хотя мы эти голы пропустили из-за персональных ошибок и из-за того, что где-то соперник переигрывал нас в движении. Опять же, подвела дисциплина, ненужные удаления. Если говорить про третий период, то я благодарен команде и всем ребятам за то, что не сдались. У команды есть характер, из счета 1:4 клуб может перевести игру в овертайм. Спасибо команде за самоотдачу", - сказал Михайлис после матча.
Для "Барыса" это поражение стало первым в новом сезоне КХЛ и первым под руководством нового тренера. В этой игре за казахстанский клуб дебютировал
новичок - финский голкипер Йони Ортио
.
Следующий матч "Барыс" проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.