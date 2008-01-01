Новый голкипер "Барыса" из НХЛ пропустил три шайбы за три минуты в дебютном матче

Новичок "Барыса"
финский голкипер Йони Ортио
дебютировал за казахстанский клуб
в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Ортио занял место в воротах в гостевом матче с минским "Динамо". Во втором периоде финн пропустил три шайбы за три минуты, две из которых соперник забросил при игре в большинстве.
На данный момент встреча продолжается. Счет 3:0 в пользу минчан.
Минувший сезон Ортио провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба "Цюрих Лайонс" - 29 матчей (коэффициент надежности - 2,38, процент отраженных бросков - 91,7). Голкипер регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ - в составе клуба "Калгари Флеймс" провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.