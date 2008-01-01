Новый голкипер "Барыса" из НХЛ пропустил три шайбы за три минуты в дебютном матче

Команда Михайлиса уступает в Минске.

Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 21:36
Новичок "Барыса" финский голкипер Йони Ортио дебютировал за казахстанский клуб в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ортио занял место в воротах в гостевом матче с минским "Динамо". Во втором периоде финн пропустил три шайбы за три минуты, две из которых соперник забросил при игре в большинстве.

На данный момент встреча продолжается. Счет 3:0 в пользу минчан.

Минувший сезон Ортио провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба "Цюрих Лайонс" - 29 матчей (коэффициент надежности - 2,38, процент отраженных бросков - 91,7). Голкипер регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ - в составе клуба "Калгари Флеймс" провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.
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Сегодня 21:36
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