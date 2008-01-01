"Барыс" сделал камбэк с 0:3, но потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Михайлис выставил нового голкипера.

Фото: ХК "Барыс"
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Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Динамо Мн - Барыс 5:4 ОТ

Голы: Козун, 25 (1:0); Клинкхаммер, 26 (2:0); Демков, 28 (3:0); Сагадеев, 39 (3:1); Шарангович, 39 (4:1); Старченко, 40 (4:2); Михайлис, 54 (4:3); Диц, 57 (4:4); Клинкхаммер, 60 (5:4)

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Казахстанский "Барыс" проиграл минскому "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Минске, завершилось вничью 4:4 (0:0, 4:1, 0:3). При этом по ходу игры "Барыс" уступал 0:3 и 1:4.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вторая 20-минутка осталась за минчанами. Сначала "Динамо" наказало "Барыс" за удаление Кертиса Волка, получившего четырехминутный штраф. В большинстве отличились Брэндон Козун (25-я минута) и Роб Клинкхаммер (26-я). А на 28-й минуте Артем Димков забросил третью шайбу в ворота Йони Ортио, дебютировавшего за казахстанский клуб.

На 39-й минуте "Барыс" одну шайбу отыграл - отличился Антон Сагадеев, однако за две секунды до перерыва Егор Шарангович вновь огорчил Ортио и восстановил преимущество "Динамо" в три шайбы.



Заключительный период остался за "Барысом". Через 33 секунды после начала Роман Старченко убежал на рандеву с голкипером и забросил вторую шайбу минчанам.

На 54-й минуте "Барыс" реализовал численное преимущество и усилиями Никиты Михайлиса сократил отставание до минимума, а спустя три минуты Даррен Диц и вовсе сравнял счет.



В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались минчане. Победу "Динамо" на 31-й секунде принес Клинкхаммер.

Для "Барыса" это поражение стало первым в сезоне после победы на рижским "Динамо" в стартовом матче, и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру столичный клуб проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.
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