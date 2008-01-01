"Барыс" выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ

Игра пройдет в Минске.

Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:29
Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на матч с минским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Место в воротах столичного клуба займет новичок Йони Ортио. Для финского голкипера это будет дебютный матч за "Барыс" в КХЛ.

В первой игре нового сезона против рижского "Динамо" (3:2) Юрий Михайлис доверил ворота Хенрику Карлссону, но матч с минчанами он пропустит.

Состав "Барыса" выглядит так:

Ортио (Каратаев)

Орехов – Диц, Фрэттин – Виделль – Старченко
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья
Метальников – Шалапов, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Асетов – Шестаков – Петухов (Мусоров)

Матч пройдет в Минске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:29
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