"Барыс" выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ

Тренерский штаб "Барыса"
определился с составом на матч с минским "Динамо"
в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Место в воротах столичного клуба займет новичок Йони Ортио
. Для финского голкипера это будет дебютный матч за "Барыс" в КХЛ.
В первой игре нового сезона против рижского "Динамо" (3:2) Юрий Михайлис
доверил ворота Хенрику Карлссону
, но матч с минчанами он пропустит.
Состав "Барыса" выглядит так:
Ортио (Каратаев)
Орехов – Диц, Фрэттин – Виделль – Старченко
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья
Метальников – Шалапов, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Асетов – Шестаков – Петухов (Мусоров)
Матч пройдет в Минске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
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