Нападающий "Динамо" Минск Роб Клинкхаммер
поделился своими ожиданиями от матча с "Барысом"
. Его слова приводит официальный сайт
минского клуба.
Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 5 сентября.
- Как настроение?
- Команда готова. Вы ждем выход на лед. Сегодня будет интересная игра, "Барыс" - это очень сильная команда. Но мы будем играть с большим желанием, чтобы победить и порадовать болельщиков.
- Ты будешь капитаном?
- Еще не знаю, кто будет капитаном. Для нас важно, чтобы все ребята в команде были готовы к игре, чтобы все шли к одной цели. Мы хотим побеждать и показать в этом сезоне хорошую игру. Важно, что в команде есть уверенность в том, что мы будет побеждать.
- Ты герой для болельщиков "Динамо". Ты был одним из лучших игроков в сезоне 2016/17. Возможно, после заброшенной шайбы сделаешь круг почета и поприветствуешь болельщиков?
- У "Динамо" - лучшие болельщики. Мне всегда нравилось играть здесь, я это помню и ценю. Мы рассчитываем на их помощь.
Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт
также настроен на победу.
- Команда готовилась шесть недель. Мы ждем от новых игроков то, что они привнесут в игру много энергии. Игроки будут голодными и помогут команде победить. Мы ждем первую домашнюю игру. Верим, что сможем порадовать наших болельщиков
- В составе много молодых игроков, для некоторых это будет первый опыт игры на таком взрослом уровне. Насколько они готовы?
- Все молодые ребята готовы. Они тренировались с нами шесть недель. Ждем, что некоторые могут волноваться. Мы дадим ребятам поиграть, почувствовать лёд, мужской хоккей. Они должны привыкнуть, адаптироваться. Со временем они могут стать хорошими хоккеистами.
- Кто будет капитаном?
- Вы это увидите сегодня во время игры.