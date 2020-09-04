Минское "Динамо" сообщило о прилете "Барыса" в Беларусь и ответило на вопрос о поступлении угроз

Хоккеисты "Барыса" ночью прилетели в Минск для участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против местного "Динамо". Об этом РИА Новости сообщили в минском клубе.

Встреча "Динамо" с "Йокеритом" должна была пройти в Минске в четверг, но в день игры финский клуб объявил, что не сможет вылететь на матч, и в итоге ему было засчитано техническое поражение. Согласно заявлению пресс-службы "Йокерита", финская команда не полетела на матч в Минске по соображениям безопасности. По информации финского онлайн-журнала Jatkoaika, хоккеисты приняли такое решение из-за многочисленных угроз жизни, поступавших из Беларуси. Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков заявил, что клуб гарантирует безопасность во время визита команд на матчи, проходящие в Минске.

"Они (игроки "Барыса" - ред.) уже прилетели ночью, у них вчера был матч в Риге, и они сразу после него прибыли в Минск. Здесь у них запланированы тренировки сегодня вечером и завтра утром. Игра с минским "Динамо" намечена на 17:00 (20:00 по времени Нур-Султана)", - заявил представитель клуба.

Собеседник агентства также обратил внимание, что минское "Динамо" официально гарантировало всем участникам КХЛ, в частности, "Барысу" и "Йокериту", безопасность во время их пребывания в белорусской столице. "В случае необходимости, запроса от гостевого клуба "Динамо" обеспечит усиленные меры безопасности для клуба - например, сопровождение автомобилями ГАИ из аэропорта", - сказал он.

Представитель минского клуба также сообщил, что казахстанские хоккеисты планируют улететь из белорусской столицы после игры - в субботу вечером либо в воскресенье утром. "Потом все игры планируются согласно календарю КХЛ", - заметил он.

На вопрос о том, поступали ли казахстанским игрокам угрозы перед прилетом в Минск, собеседник отметил, что у него такой информации нет.

Напомним, в стартовом матче "Барыс" в Риге обыграл местное "Динамо" со счетом 3:2.