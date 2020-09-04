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Какая музыка играет в раздевалке "Барыса? КХЛ представила плэйлист

Главные хиты из раздевалки "Барыса" можно даже послушать.

Какая музыка играет в раздевалке "Барыса? КХЛ представила плэйлист
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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3 сентября казахстанский "Барыс" добился первой победы в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Юрия Михайлиса обыграли в Риге местный "Динамо" со счетом 3:2.

КХЛ представила плэйлист из раздевалки казахстанской команды, который наполнен стадионными хитами Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Foo Fighters, AC/DC и Metallica.

А вот так выглядит раздевалка "Барыса" в новом сезоне.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Рок-музыка КХЛ

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