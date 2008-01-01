"Он умный игрок". Шведский легионер "Барыса" с опытом в НХЛ - о новых партнерах и дебюте в КХЛ

Шведский нападающий "Барыса" Якоб Лилья перед приходом в казахстанский клуб поиграл в НХЛ, а в новой лиге пока не забивал с игры. В интервью корреспонденту Vesti.kz легионер рассказал об адаптации в КХЛ и игровых связях.
В дебютном официальном матче за "Барыс" Лилья играл вместе с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом. Оба его партнера забили по голу, а "Барыс" выиграл у рижского "Динамо".
- Первый период был немного нервным. Мы затратили больше энергии потому что мы пытались успокоиться. Я не слишком доволен первым периодом. Может быть, он был неплохим, но мог быть и лучше. Считаю, у нас было несколько хороших моментов и они были у всех звеньев.
У меня были моменты, и у Никиты с Кертисом. Забили гол в большинстве. Я думаю, нам нужно становиться лучше и лучше с каждой игрой. И чем дольше ты играешь, тем лучше становишься.
- Как вам звено, в которое вас поставили? Никита - один из самых прогрессирующих игроков за последние три года. Вы слышали о нем?
- Конечно, когда ты приезжаешь в новую команду, ты смотришь игроков. Я не знал многого, например, год назад, но перед приездом смотрел видео, это опытные игроки. Мне нравится с ними играть, они очень быстрые.
- Многие ждут вашей связки с другим шведским игроком Линусом Виделлем. Что думаете об этом? Как насчет химии между вами?
- Он хороший и умный игрок. Он контролирует темп игры, может замедлиться и отдать хороший пас, может наоборот ускориться. Хороший игрок.
- В Минске разрешено посещение игры болельщиками. Что думаете о возможности сыграть перед болельщиками?
- О да, я, конечно, соскучился по игре перед фанатами. Это делает игру веселее, ведь трибуны шумят. Это дает энергию. И конечно хочется играть перед своими фанатами.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет в Минске против "Динамо". Встреча состоится 5 сентября, а 7-го числа казахстанцы в Москве сыграют с ЦСКА. 10 сентября "Барыс" откроет домашнюю серию матчем с китайским "Куньлунем".
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Фото: ХК "Динамо" (Рига)©