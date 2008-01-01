Без расстройства желудка? Как лидеры "Барыса" стартовали в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл стартовый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но не все потенциальные лидеры сумели проявить себя. Канадский форвард столичной команды забил после расстройства желудка, а еще один легионер не набрал ни одного очка после результативной серии в контрольных играх. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса выиграли матч в Риге у "Динамо". "Барыс" уже после первого периода создал задел в три шайбы, но едва не растерял все преимущество, когда рижане наказали казахстанцев за нарушение правил.
Наибольшее количество игрового времени среди форвардов получил Линус Виделль - 19 минут и 57 секунд. Шведский лидер после результативности в товарищеских матчах ни набрал ни одного очка, но отметился одним броском. Также в активе у него силовой прием. Похожие показатели у Мэтта Фрэттина, который пропустил два контрольных матча и в Риге отыграл чуть меньше (18 минут и 33 секунды), чем напарник по нападению: два броска и силовой прием.
Лучше партнеров по первому звену проявил себя Роман Старченко. Казахстанский форвард ассистировал Дицу, а сам успел бросить два раза за 18 минут. Две из трех шайб забили хоккеисты второго атакующего звена: счет открыл Кертис Волк (16 минут и 46 секунд), а увеличил разницу Никита Михайлис (15 минут и одна секунда). Это позитивный момент, ведь канадца перед выездом беспокоило состояние здоровья и он даже пропустил один матч в Нур-Султане, а казахстанца - его результативность.
Без набранных баллов остались еще два исполнителя, на которых делают ставку. Шведский нападающий Якоб Лилья сыграл 15 минут и 56 секунд, но отметился только двумя бросками, фолом против себя и блоком выстрела соперника. Силовой прием, две минуты штрафа и пару бросков на счету Егора Петухова, который отыграл на секунду больше Лильи.
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Можно предположить, что в Минске, где "Барыс" сыграет с еще одним "Динамо", смогут набрать очки другие фавориты команды, а Михайлис добудет вторую победу подряд. Должны набирать очки Виделль с Лильей, которых приглашали на роли бомбардиров.
Матч в столице Беларуси пройдет завтра, 5 сентября. Минчане первый игровой день пропустили, ведь финский "Йокерит" не явился на матч, а "Барыс" от поездки не отказывался. Завершит выездную серию клуб из Казахстана в Москве, когда 7 числа сыграет с ЦСКА.
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