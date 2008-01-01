Два гола в большинстве и агрессия на лидеров. Как соперник чуть не наказал "Барыс" в КХЛ

Команда Юрия Михайлиса едва не упустила победу.

Фото: ХК "Динамо" (Рига)©
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Сегодня 14:05
Казахстанский "Барыс" стартовал с победы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но мог упустить выигрышную ситуацию. О некоторых моментах дебютного матча для главного тренера Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Стартовый матч нового сезона начался успешно, ведь столичный "Барыс" выиграл игру в первые 20 минут встречи. Важным моментом в матче стал гол: Кертис Волк воспользовался ошибкой соперников, когда они потеряли шайбу из виду в своей зоне, а форвард без помех отправил ее мимо вратаря.

Отличился столичный клуб и в большинстве. Михайлис использовал два варианта. В первом к Линусу Виделлю, Роману Старченко, Мэтту Фрэттину и Даррену Дицу присоединялся Егор Петухов. Такую схему мы уже видели в контрольных играх, а тренер ее объяснил необходимостью агрессии и дополнительным напряжением у чужих ворот, которые давал Петухов.



Во второй пятерке комбинации разыгрывали Волк, Никита Михайлис, Якоб Лилья. Четвертым нападающим был габаритный Дмитрий Шевченко, а позицию защитника занимали Джесси Блэкер или Виктор Сведберг. Эти игроки забили второй гол, который отправил соперника в нокдаун. Шевченко поборолся у борта и отпасовал на Михайлиса, а сам поехал к воротам.

Острая передача Михайлиса превратилась в гол. Первоначально все бросились поздравлять Шевченко, но Лига записала шайбу на "десятого" номера. Были похожие эпизоды у тройки и в дальнейшем, но Дмитрий был не так продуктивен. Открыл голевой счет Диц: капитан не стал бросать от синей линии, обыграл защитника и воспользовался заслоном от Виделля. Вратарь бросок не видел.

Во втором и третьем периодах поинтереснее смотрелось "Динамо". Возможно, что ключевыми эпизодами стали акты агрессии на Волке и Фрэттине, когда форварды пострадали, а защитить их оказалось некому. Пробовал вступить в первый эпизод Сведберг, но конфликт остановили на словесной перепалке. Рижане перехватили инициативу.

Если в первом периоде "Барыс" выигрывал по силовым приемам (6:3), то в оставшиеся 40 минут проиграл в три раза (4:14). Около восьми минут казахстанский клуб провел в атаке с 21 по 60 минуты, а их оппоненты - больше 12. Динамика владения шайбой также изменилась в сторону хозяев льда: если стартовый отрезок выиграл "Барыс" на одну минуту (6:5), то затем уступил почти в пять минут (9:14).



Следствием преимущества "Динамо" едва не стал овертайм. Петухов с Дмитрием Гурковым оставили команду в ситуации три на пять, но рижане лишь раз сумели пробить Хенрика Карлссона. Казахстанская команда выиграла матч, но по ходу встречи упускала игровую инициативу, что едва не привело к потери баллов. Обе шайбы "Барыс" пропустил в численном меньшинстве.

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Таким образом, "Барыс" оказался не готов к инициативе соперника и не смог спокойно контролировать ход практически выигранной встречи. Будь соперник повыше классом, то встреча могла завершиться по-другому. Даже с набором двух заветных очков проблемы в организации игры никуда не делись.

Юрий Михайлис прокомментировал стартовую победу, а Лига сделала видеообзор матча. Завтра, 5 сентября, "Барыс" сыграет в Минске с "Динамо". Возможно, что в Беларуси мы увидим не только гол Дица, но и полноценный его кулачный поединок.

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