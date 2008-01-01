Юрий Михайлис высказался о победе "Барыса" на старте нового сезона КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал победу над рижским "Динамо"
в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ
.
"Тяжелая игра. Рады, что выиграли. Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так всех с победой - команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно", - приводит слова тренера официальный сайт
клуба.
Напомним, что "Барыс" выиграл
у рижского "Динамо" со счетом 3:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет 5 сентября в Минске против местного "Динамо".