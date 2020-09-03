КХЛ отметила эффектный гол капитана "Барыса" в матче с рижским "Динамо"

"Барыс"
провел нервный матч с рижским "Динамо"
на старте нового сезона, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
Также была отмечена эффективная шайба капитана казахстанского клуба Даррена Дица, который устроил
первую драку "Барыса" в сезоне.
"Во второй день "регулярки" состоялось возвращение хоккея в Ригу, где местное обновленное "Динамо" принимало "Барыс". Перед началом матча стало известно, что встречу будут обслуживать не арбитры КХЛ, а местные рефери. Команда из Нур-Султана доверила место в воротах Хенрику Карлссону, оставив в запасе новичка Йони Ортио. Рижане выставили практически оптимальный состав.
Счет на 9-й минуте матча открыл форвард гостей Кертис Волк, который был самым расторопным на пятачке ворот. До конца периода "Барыс" развил свое преимущество до трех шайб - Никита Михайлис отличился в большинстве, а затем Даррен Диц эффектно убрал защитника и неотразимо бросил. Команда Петериса Скудры отыграла одну шайбу под занавес второго периода - Павел Чернов оказался точен при реализации лишнего.
Рижане пытались отыграться, в одном из эпизодов Чернов уже переправлял шайбу в пустые ворота, но попал лишь в штангу. На последних минутах "Динамо" получило шанс для реализации двойного большинства, в формате 6 на 3 Денис Паршин сократил отставание своей команды до минимума. В оставшиеся 25 секунд рижане пытались перевести игру в овертайм, но не смогли зацепить очки в первом матче сезона. Нервная победа "Барыса", - говорится в тексте.
Матч "Динамо" - "Барыс" завершился
со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. Следующую игру "Барыс" проведет 5 сентября в Минске против местного "Динамо".