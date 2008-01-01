"Барыс" открыл новый сезон КХЛ победой над "Динамо"

Казахстанский "Барыс"
одержал победу над рижским "Динамо"
в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд в рамках регулярного чемпионата прошла в Риге и завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей.
Подопечные Юрия Михайлиса
сделали заявку на победу уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк
(8-я минута), ставший автором первой шайбы
"Барыса" в новом сезоне, Никита Михайлис
(10-я) и Даррен Диц
(17-я).
В самой концовке второго периода рижане отыграли одну шайбу усилиями Павла Чернова
(39-я).
Заключительная 20-минутка запомнилась дракой
капитана "Барыса" Дица с Джей Си Лайпоном
. За 25 секунд до завершения матча "Динамо" сократило отставание до минимума при игре "5 на 3" - забросил Денис Паршин, но на большее времени не хватило.
Таким образом, "Барыс" одержал первую победу под руководством Михайлиса в официальном матче.
Следующий матч "Барыс" проведет 5 сентября в Минске против местного "Динамо".