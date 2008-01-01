"Барыс" открыл новый сезон КХЛ победой над "Динамо"

Даррец Диц забросил шайбу и подрался.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
4
Вчера 22:20
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Динамо Р - Барыс 2:3

Голы: Волк, 8 (0:1); Михайлис, 13 (0:2); Диц, 17 (0:3); Чернов, 39 (1:3); Паршин, 59 (2:3)

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Казахстанский "Барыс" одержал победу над рижским "Динамо" в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках регулярного чемпионата прошла в Риге и завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей.

Подопечные Юрия Михайлиса сделали заявку на победу уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк (8-я минута), ставший автором первой шайбы "Барыса" в новом сезоне, Никита Михайлис (10-я) и Даррен Диц (17-я).



В самой концовке второго периода рижане отыграли одну шайбу усилиями Павла Чернова (39-я).

Заключительная 20-минутка запомнилась дракой капитана "Барыса" Дица с Джей Си Лайпоном. За 25 секунд до завершения матча "Динамо" сократило отставание до минимума при игре "5 на 3" - забросил Денис Паршин, но на большее времени не хватило.

Таким образом, "Барыс" одержал первую победу под руководством Михайлиса в официальном матче.

Следующий матч "Барыс" проведет 5 сентября в Минске против местного "Динамо".
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Михайлис Никита Диц Даррен
Хоккей КХЛ
4
Вчера 22:20
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