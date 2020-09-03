"Барыс" объявил состав на первый матч сезона в КХЛ

Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
На матч с рижским "Динамо" Юрий Михайлис выставил следующий состав:
Карлссон (Ортио)
Орехов - Диц, Фрэттин - Виделль - Старченко
Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Лилья
Метальников - Шалапов, Шестаков - Сагадеев - Петухов
Гайтамиров, Акользин - Гурков - Шевченко (Мусоров).
Добавим, что этот матч мог и не состояться. Причина в том, что один из арбитров был заражен
коронавирусом. В итоге КХЛ произвела замену
судейской бригады и встреча пройдет согласно расписанию.
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