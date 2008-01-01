В "Барысе" рассказали, полетит ли команда в Минск на матч КХЛ с "Динамо"

Ранее хоккеисты "Йокерита" не вылетели в Минск и игра не состоится.

Фото: ХК "Барыс"

"Барыс" в четверг, 3 сентября, вылетит в Минск, где в субботу сыграет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Динамо", заявил РИА Новости президент казахстанского клуба Борис Иванищев.



Ранее КХЛ объявила, что матч "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки), который должен был пройти 3 сентября, в этот день не состоится. "Барыс" в четверг в своем первом матче сезона играет в гостях с рижским "Динамо", после чего должен встретиться с одноименным клубом из Минска в столице Белоруссии 5 сентября.



"После сегодняшней игры летим в Минск. Нам пока никакой информации не поступало", ‑ сказал Иванищев по телефону.



Ранее газета IltaLehti сообщила, что хоккеисты "Йокерита" в четверг не вылетели в Минск. По информации финского онлайн-журнала Jatkoaika, игроки команды приняли решение не лететь на матч из-за многочисленных угроз жизни, поступавших из Беларуси.