Кертис Волк стал автором первой шайбы "Барыса" в новом сезоне КХЛ
Он отличился в матче с рижским "Динамо".
Кертис Волк. Фото: ХК "Барыс"
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Динамо Р - Барыс 1:3
Голы:
Волк, 8 (0:1); Михайлис, 13 (0:2); Диц, 17 (0:3); Чернов, 39 (1:3)
Турнирная таблица
Автором первой шайбы
"Барыса"
в новом сезоне КХЛ стал нападающий Кертис Волк, передает корреспондент
Vesti.kz
.
Канадский форвард отличился в гостевом матче с рижским "Динамо", открыв счет на восьмой минуте игры.
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