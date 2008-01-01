Диц, Михайлис или новичок из Швеции. Кто станет лучшим бомбардиром "Барыса" в КХЛ?

Столичный "Барыс"
начинает выступление в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) гостевым матчем с рижским "Динамо" и может набрать первые очки в турнире. О тех, кто станет самым результативным в команде - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Казахстанская команда в межсезонье потеряла некоторых лидеров, сделав ставку на других исполнителей. В составе есть несколько игроков, которые могут быть результативными. Кандидатом номер один является капитан Даррен Диц
. Он получает много игрового времени и участвует практически во всех потенциально опасных моментах.
Далее - Линус Виделль
. Центрфорвард должен стать конструктором атак и успешным их завершителем. На роль первого снайпера претендует Мэтт Фрэттин
. Вместе с этим званием может он забрать и бомбардирскую номинацию. Возможно, что "раскрутится" шведский новичок Якоб Лилья
, который пока не радует своей результативностью.
Способен "выстрелить" Никита Михайлис
, ведь показатели казахстанца с каждым сезоном только растут. Возможно, что кто-то еще заявит о своих притязаниях на выигрыш, но им, скорее, будет отведена вспомогательная роль. Тот же Роман Старченко
может набрать 25-35 очков, но этого, скорее всего, не хватит для победы.
Кто станет лучшим бомбардиром "Барыса" в новом сезоне КХЛ?
Добавим, что проголосовать
за своего фаворита вы можете в специальном опросе или в комментариях. Сегодня, 3 сентября, "Барыс" начнет выступление в КХЛ матчем с рижским "Динамо". Матч покажут
в прямом эфире.
Это будет провал или плей-офф. Как "Барыс" должен выходить в Кубок Гагарина