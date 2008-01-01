Диц, Михайлис или новичок из Швеции. Кто станет лучшим бомбардиром "Барыса" в КХЛ?

Казахстанский клуб начинает выступление матчем в Риге.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:58
Столичный "Барыс" начинает выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) гостевым матчем с рижским "Динамо" и может набрать первые очки в турнире. О тех, кто станет самым результативным в команде - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда в межсезонье потеряла некоторых лидеров, сделав ставку на других исполнителей. В составе есть несколько игроков, которые могут быть результативными. Кандидатом номер один является капитан Даррен Диц. Он получает много игрового времени и участвует практически во всех потенциально опасных моментах.

Далее - Линус Виделль. Центрфорвард должен стать конструктором атак и успешным их завершителем. На роль первого снайпера претендует Мэтт Фрэттин. Вместе с этим званием может он забрать и бомбардирскую номинацию. Возможно, что "раскрутится" шведский новичок Якоб Лилья, который пока не радует своей результативностью.

Способен "выстрелить" Никита Михайлис, ведь показатели казахстанца с каждым сезоном только растут. Возможно, что кто-то еще заявит о своих притязаниях на выигрыш, но им, скорее, будет отведена вспомогательная роль. Тот же Роман Старченко может набрать 25-35 очков, но этого, скорее всего, не хватит для победы.



Кто станет лучшим бомбардиром "Барыса" в новом сезоне КХЛ?

Добавим, что проголосовать за своего фаворита вы можете в специальном опросе или в комментариях. Сегодня, 3 сентября, "Барыс" начнет выступление в КХЛ матчем с рижским "Динамо". Матч покажут в прямом эфире.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Лилья Якоб Динамо Рига Фрэттин Мэтт
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:58
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