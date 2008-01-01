КХЛ приняла решение по первому матчу "Барыса" в новом сезоне

Встреча была под угрозой отмены.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 16:48
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала официальное заявлении о ситуации с проведением матча регулярного чемпионата между рижским "Динамо" и казахстанским "Барысом".

Ранее стало известно, что эта игра может быть отменена. Причина в том, что один из арбитров, назначенных на матч, заражен коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним.

"У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч "Динамо" Рига - "Барыс" будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус", - сказано в пресс-релизе КХЛ.

Матч состоится сегодня, 3 сентября, и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
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