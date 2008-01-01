Первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ оказался под угрозой отмены

Лига уже отменила одну игру.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:34
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и казахстанским "Барысом" может быть отменен, информирует издание TV3.

По данным источника, один из арбитров, назначенных на матч, заражен коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним. КХЛ в данный момент ищет местных судей, которые могли бы обслужить матч в столице Латвии.

Встреча должна состояться сегодня, 3 сентября, начало матча запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским "Динамо" и "Йокеритом", который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси. Финский клуб отказался лететь в Минск.
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Сегодня 16:34
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