Первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ оказался под угрозой отмены

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижскими казахстанскимможет быть отменен, информирует издание TV3.По данным источника, один из арбитров, назначенных на матч, заражен коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним. КХЛ в данный момент ищет местных судей, которые могли бы обслужить матч в столице Латвии.Встреча должна состояться сегодня, 3 сентября, начало матча запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.Ранее Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским, который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси. Финский клуб отказался лететь в Минск.