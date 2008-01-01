Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 3 сентября, "Барыс"
возьмет старт в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанский клуб в Риге встретится с местным "Динамо"
. Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Ранее тренерский штаб "Барыса" обнародовал
список игроков, которые отправились на первый выезд в сезоне.
В ходе подготовки к новому сезону в КХЛ "Барыс" провел контрольные матчи против усть-каменогорского "Торпедо" и карагандинской "Сарыарки".
Первую встречу с торпедовцами команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4. Карагандинский клуб был побежден дважды - 8:2 и 6:1 соответственно.