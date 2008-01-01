Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Столичный клуб начнет "регулярку" на выезде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:15
Сегодня, 3 сентября, "Барыс" возьмет старт в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб в Риге встретится с местным "Динамо". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее тренерский штаб "Барыса" обнародовал список игроков, которые отправились на первый выезд в сезоне.

В ходе подготовки к новому сезону в КХЛ "Барыс" провел контрольные матчи против усть-каменогорского "Торпедо" и карагандинской "Сарыарки".  

Первую встречу с торпедовцами команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4. Карагандинский клуб был побежден дважды - 8:2 и 6:1 соответственно.
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Сегодня 11:15
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