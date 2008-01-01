Форвард сборной Казахстана помог "Ак Барсу" обыграть ЦСКА и выиграть первый матч сезона КХЛ

Форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус помог казанскому "Ак Барсу" обыграть московский ЦСКА и выиграть первый матч сезона КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кубок открытия прошел в Москве и завершился в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе казанцев шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62), у проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1) и Антон Слепышев (43).

Во втором голе Доус записал на себя ассист. Это был для него первый официальный матч за "Ак Барс".

В качестве участников матча за Кубок открытия были выбраны ЦСКА и "Ак Барс" как победители конференций в последнем регулярном чемпионате. Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса.

Напомним, автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков. Шайба была заброшена на первой минуте встречи, а именно на 51 секунде.

"Барыс" откроет сезон 3 сентября матчем в Риге против местного "Динамо". Начало встречи - в 20:00 по времени Нур-Султана.