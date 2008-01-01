Первый гол КХЛ в новом сезоне забит на 51-й секунде

Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче Кубка Открытия, в котором в Москве встречаются ЦСКА и казанский "Ак Барс". Шайба была заброшена на первой минуте встречи, а именно на 51 секунде.

В качестве участников матча были выбраны ЦСКА и "Ак Барс" как победители конференций в последнем регулярном чемпионате. Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса.

"Барыс" откроет сезон 3 сентября матчем в Риге против местного "Динамо". Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.