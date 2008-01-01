"Барыс" заполучил воспитанника ЦСКА с 32 очками за сезон

Летом он ездил на просмотр в "Металлург".

Фото: ХК "Алтай"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:00
Защитник Иван Комаровский перешел из усть-каменогорского "Алтая-Торпедо" в систему "Барыса", сообщает "Шайба.kz".

20-летний игрок уже отправился со столичной командой на первый выезд в новом сезоне КХЛ.

При этом в июне Комаровский ездил на просмотр в новокузнецкий "Металлург", однако до подписания полноценного контракта дело не дошло.

В прошлом сезоне воспитанник московского "Динамо" и ЦСКА выступал за "Алтай". В регулярном чемпионате МХЛ он сыграл 51 матч и набрал 32 (8+24) очка. Комаровский стал вторым по результативности среди защитников "Алтая" и вошел в пятерку лучших бомбардиров всей команды. Показатель полезности составил "+6".

Всего в МХЛ провел 80 матчей, выступав также за "Атлантов" и "Красную Армию": 37 (9+28) очков, показатель полезности "-7".
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