"Барыс" заполучил воспитанника ЦСКА с 32 очками за сезон

Защитник Иван Комаровский
перешел из усть-каменогорского "Алтая-Торпедо"
в систему "Барыса"
, сообщает "Шайба.kz
".
20-летний игрок уже отправился
со столичной командой на первый выезд в новом сезоне КХЛ.
При этом в июне Комаровский ездил на просмотр в новокузнецкий "Металлург", однако до подписания полноценного контракта дело не дошло.
В прошлом сезоне воспитанник московского "Динамо" и ЦСКА выступал за "Алтай". В регулярном чемпионате МХЛ он сыграл 51 матч и набрал 32 (8+24) очка. Комаровский стал вторым по результативности среди защитников "Алтая" и вошел в пятерку лучших бомбардиров всей команды. Показатель полезности составил "+6".
Всего в МХЛ провел 80 матчей, выступав также за "Атлантов" и "Красную Армию": 37 (9+28) очков, показатель полезности "-7".