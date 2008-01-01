"Барыс" отправился на первый выезд в новом сезоне КХЛ и объявил состав

Команда Михайлиса начнет 3 сентября.

Фото: ХК "Барыс"

Тренерский штаб "Барыса" обнародовал список игроков, которые отправляются на первый выезд в новом сезоне КХЛ.



В ходе турне команда Юрия Михайлиса проведет три матча. Состав команды выглядит так:



вратари: Хенрик Карлссон, Денис Каратаев, Йони Ортио;

защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Иван Комаровский, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Кирилл Полохов, Егор Шалапов;

нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.



Расписание матчей выездной серии:

3 сентября, четверг, 20:00. "Динамо" Рига - "Барыс";

5 сентября, суббота, 20:10. "Динамо" Минск - "Барыс";

7 сентября, понедельник, 22:30. ЦСКА - "Барыс".



Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и КХЛ-ТВ.

