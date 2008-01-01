Экс-хоккеист "Барыса" сменил клуб в КХЛ

В казахстанском клубе он провел три сезона.

Сергей Гимаев-младший. Фото: ХК "Динамо" Рига

Защитник Сергей Гимаев подписал однолетний контракт с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар", сообщает пресс-служба КХЛ.



Последние два сезона 36-летний игрок выступал за рижское "Динамо". В составе рижан провел 84 матча и набрал два (1+1) очка.



Гимаев-младший (сын известного хоккейного эксперта и телекомментатора Сергея Гимаева) - воспитанник столичного ЦСКА. Играл за "Северсталь", "Сибирь", московское "Динамо", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Витязь" и "Барыс".



В казахстанском клубе Гимаев провел три сезона (2008-2011). Сыграл 158 матчей и набрал 22 (11+11) очка.