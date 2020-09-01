Названа причина смерти одного из главных претендентов на пост тренера "Барыса" в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига
умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит, сообщает "Спорт-Экспресс".
Незадолго до смерти Ржига перенес коронавирус.
Чешский специалист скончался
во вторник, 1 сентября, на 62 году жизни. В России Ржига известен по работе с "Химиком", "Авангардом", "Спартаком", СКА, и "Атлантом". Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.
Отметим, что в этом межсезонье Рэжига мог возглавить "Барыс", но казахстанский клуб выбрал Юрия Михайлиса.
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