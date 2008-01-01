Умер один из главных претендентов на пост тренера "Барыса" в этом сезоне

Умер бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига, сообщает allhockey.ru. 61-летний специалист умер в больнице.



"Это неописуемый шок для всех нас. Нас покинул такой большой и великий человек", - сказал его сын Милош.

"Последний месяц был большой битвой, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он всегда делал для других", - сказал Милош Ржига-младший.



В России Ржига был известен по работе в "Химике", "Спартаке", "Атланте" и СКА. Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

Напомним, в мае сообщалось, что Ржига являлся наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера "Барыса". Именно с ним даже были озвучены условия контракта.