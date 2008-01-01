"Матч ТВ" предсказал судьбу "Барыса" в новом сезоне КХЛ

"Матч ТВ", оценивая перспективы клубов Восточной конференции КХЛ в новом сезоне, поделился ожиданиями от выступления казахстанского "Барыса"
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"В Восточной конференции у "Ак Барса" два мощных конкурента - перезагрузившийся "Металлург" и омолодившийся "Авангард". Оба клуба не могут похвастаться стабильностью состава в сравнении с казанцами, однако обладают мощным потенциалом для того, чтобы опровергнуть любые предварительные расчеты. Хотя им и придется потратить время на строительство команды. Особенно это касается "Магнитки".
"Барыс", "Салават Юлаев" и "Автомобилист", на наш взгляд, несколько сбавят в стартующем сезоне. Отчасти в этом виновата пандемия. Отчасти - новые наставники коллективов, которые дебютируют в КХЛ. Пока эти клубы - своеобразные "коты в мешке". Они играют втемную", - говорится в заметке.
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откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" сыграет с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).