"Шайбу, шайбу!". Как "Барыс" нашел "замену" болельщикам в домашних играх КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
начнет домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) без болельщиков, но без звуковой поддержки не останется. О временном выходе из ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz
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10 сентября подопечные Юрия Михайлиса начнут
серию игр в Нур-Султане. В казахстанской команде настроены играть на своей площадке, но не получат
поддержки трибун. Допускать болельщиков на первые игры не будут, но ситуация может измениться
вместе с эпидемиологической ситуацией в стране. "Барыс" нашел временное решение.
"Шайбу, шайбу!", - традиционный призыв на хоккейных встречах, без которого не останется "Барыс" в Нур-Султане.
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Напомним, казахстанский клуб "Барыс" стартует в КХЛ 3 сентября, когда в Риге сыграет с "Динамо". Через два дня, 5 сентября, казахстанцы сыграют в Минске, 7 сентября - в Москве с ЦСКА. О некоторых трансферных новостях - в нашем материале
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