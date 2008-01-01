"Шайбу, шайбу!". Как "Барыс" нашел "замену" болельщикам в домашних играх КХЛ

Казахстанская команда стартует в Лиге 3 сентября, а 10 числа сыграет дома.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 17:51
Казахстанский клуб "Барыс" начнет домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без болельщиков, но без звуковой поддержки не останется. О временном выходе из ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.

10 сентября подопечные Юрия Михайлиса начнут серию игр в Нур-Султане. В казахстанской команде настроены играть на своей площадке, но не получат поддержки трибун. Допускать болельщиков на первые игры не будут, но ситуация может измениться вместе с эпидемиологической ситуацией в стране. "Барыс" нашел временное решение.

"Шайбу, шайбу!", - традиционный призыв на хоккейных встречах, без которого не останется "Барыс" в Нур-Султане.



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Напомним, казахстанский клуб "Барыс" стартует в КХЛ 3 сентября, когда в Риге сыграет с "Динамо". Через два дня, 5 сентября, казахстанцы сыграют в Минске, 7 сентября - в Москве с ЦСКА. О некоторых трансферных новостях - в нашем материале.
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Сегодня 17:51
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