КХЛ выступила с заявлением по матчам "Барыса" в Казахстане и зрителям

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что по состоянию на 30 августа матчи регулярного чемпионата без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске, сообщает агентство "Р-Спорт".

"По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и еще продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу", - сказал Морозов, слова которого приводятся на сайте КХЛ.

"Наша позиция осталась прежней: хоккей для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно. Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности. Этот вопрос - приоритетный для клубов, поэтому именно клубы вырабатывают оптимальное решение", - добавил президент КХЛ.

Напомним, сезон-2020/21 в КХЛ стартует 2 сентября. "Барыс" свой первый матч проведет 3-го числа в Риге против местного "Динамо". Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана. Первый матч в Казахстане у столичной команды состоится 10 сентября, когда "Барыс" примет китайский "Куньлунь".