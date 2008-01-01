Президент КХЛ назвал общее количество заболевших коронавирусом игроков

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что общее количество заболевших коронавирусом игроков Лиги составляет 131 человек, сообщает агентство "Р-Спорт".

"По состоянию на 30 августа, общее количество заболевших в клубах КХЛ игроков составляет 131 человек, из которых 57 уже выздоровели и приступили к тренировкам. Отмечу, что заболевание у всех проходило в легкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья", - цитирует Морозова сайт КХЛ.

"Все прекрасно понимают, с какими трудностями пришлось столкнуться и клубам, и лиге. Пандемия и связанные с ней ограничения стали для нас испытанием на прочность. В некоторых командах сразу несколько игроков садились на карантин. Практически всем командам пришлось менять предсезонные планы. Помимо сложностей есть и много положительного. Команды усилились, благодаря потолку зарплат составы выравниваются. Приехали интересные легионеры, появились перспективные новички. Все это обещает напряженный и интересный чемпионат. В целом все вопросы решены, некоторые в процессе решения. Главное - мы готовы к старту сезона", - добавил глава КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.