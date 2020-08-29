"Он выцарапывает шайбу". Тренер "Барыса" - об агрессоре в атаке, большинстве и легионере из Канады

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Он выцарапывает шайбу". Тренер "Барыса" - об агрессоре в атаке, большинстве и легионере из Канады

Заметил тренер и проблемы с дисциплиной.

"Он выцарапывает шайбу". Тренер "Барыса" - об агрессоре в атаке, большинстве и легионере из Канады
Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после последнего матча перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об изменениях в составе, розыгрыше большинства и агрессоре для первой тройки нападения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб выиграл матч у карагандинской "Сарыарки" со счетом 6:1, а КХЛ стартует серией выездных игр.

- Сегодня снова не было Мэтта Фрэттина. Его заменил Егор Петухов, который отметился дублем. Это замены в случае отсутствие канадца?
- Фрэттин будет участвовать в Риге - мы его готовим. А Петухова поставили потому что агрессии в атаке немного не хватало в первом звене. А мы знаем достоинства Егора. Как он может выцарапывать эту шайбу. И для таких игроков, как Виделль и Старченко, такая помощь нужна была в первом звене.

- По Якобу Лилье. Как вы говорили, он во втором звене чувствует себя комфортнее. И моменты у него были. Удалось ли ему приятнее сыграть сегодня?
- Конечно, сегодня он играл и создавал моменты. И вот эти два момента, когда он лез на ворота... Мы посмотрели, что игрок, который с хорошим броском и скоростью лезет на ворота, это находка. Дали почувствовать ему уверенность, когда дали пробить буллит. Этот гол поможет ему в будущем.

- Шаг вперед по игре в большинстве удалось сделать?
- Нет, мне кажется, что мы топчемся на месте. Есть наигрыши и варианты, но где-то соперник надежно сыграл. Соперник смотрит наши игры и перекрывает попперечные передачи. Сыграли активно и не дали нам свободно сыграть. Я думаю, у нас три-четыре дня, чтобы поработать.

Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером

Напомним, ранее стало известно, что "Барыс" домашние матчи в КХЛ будет проводить на "Барыс Арене", а форвард Дастина Бойд так и не принял предложение столичного клуба о новом контракте.

В КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября, а первый домашний матч проведет 10 числа. В команде может появиться еще один защитник, а бюджет клуба из-за коронавируса сокращен на 15 процентов.

Дастина Бойда не будет? Президент "Барыса" - о переговорах с форвардом и возможном новичке

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сарыарка Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:37
Хоккей

"Я встану за партнера, не проблема". Защитник-новичок с опытом игр в США о своем игровом стиле и дебюте в КХЛ
Сегодня
20:10
Хоккей

"Он выцарапывает шайбу". Тренер "Барыса" - об агрессоре в атаке, большинстве и легионере из Канады
Сегодня
19:11
Хоккей

"Барыс" забросил шесть шайб и во второй раз разгромил "Сарыарку"
Сегодня
17:59
Хоккей

Забыть о плей-офф с новым тренером? "Барысу" предсказали итоговое место в новом сезоне КХЛ
Сегодня
11:05
Хоккей

Прямая трансляция четвертого контрольного матча "Барыса" в новом сезоне
Вчера
22:25
Хоккей

Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером
Вчера
18:56
Хоккей

Клуб КХЛ перед матчем с "Барысом" подписал самого грубого игрока чемпионата Норвегии с драками в АХЛ
Вчера
16:35
Хоккей

"Не перегнуть палку". Тренер "Барыса" - о легионерах, форме команды перед КХЛ и сборной Казахстана
Вчера
16:23
Хоккей

"Начнем в Риге". В "Барысе" рассказали о логистике для матчей в КХЛ
Вчера
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
Вчера
15:34
Хоккей

"Это для них плохо". Президент "Барыса" - о борьбе с коронавирусом перед стартом в КХЛ
Вчера
15:11
Хоккей

"На 15 процентов меньше". В "Барысе" рассказали о сокращении бюджета и новом тренере сборной Казахстана
Вчера
14:58
Хоккей

Дастина Бойда не будет? Президент "Барыса" - о переговорах с форвардом и возможном новичке
Вчера
14:40
Хоккей

Игры в Нур-Султане? В "Барысе" прокомментировали ситуацию с домашними матчами в КХЛ
Вчера
12:29
Хоккей

"Мы для них готовили старый дворец". Генменеджер "Ак Барса" - о домашних играх "Барыса" в Казани
27 августа
23:14
Хоккей

"Месси не обсуждали". Защитник "Барыса" - о звезде "Барселоны" и волевой победе над "Сарыаркой"
27 августа
22:25
Хоккей

"Не понравился мне он". Тренер "Барыса" - о разгромной победе, форварде из Швеции, Фрэттине и Месси
27 августа
18:17
Хоккей

"Барыс" не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с "Сарыаркой"
27 августа
17:25
Хоккей

Первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями
27 августа
15:59
Хоккей

"Барыс" сообщил об изменении времени начала первого матча в новом сезоне КХЛ
27 августа
15:27
Хоккей

Форвард с опытом в НХЛ и Жайлауов. Кто сыграет против "Барыса" перед стартом в КХЛ
27 августа
12:41
Хоккей

"Барыс" объявил о трансфере Месси
27 августа
11:05
Хоккей

Прямая трансляция третьего контрольного матча "Барыса" в новом сезоне
26 августа
23:16
Хоккей

Он заиграет? Как в "Барысе" не может раскрыться двухметровый защитник из сборной Казахстана
26 августа
21:21
Хоккей

Ассистент из Швеции. Как использует "Барыс" форварда-новичка из НХЛ
26 августа
12:23
Хоккей

Матч с "Автомобилистом" отменен. "Барыс" не сыграет с клубами КХЛ перед стартом сезона
26 августа
08:00
Хоккей

Лучший бомбардир в плей-офф КХЛ, или как казахстанец оказался среди лидеров "Барыса"
25 августа
23:51
Хоккей

Хоккеисты "Торпедо" после матчей с "Барысом" победили "Сарыарку"
25 августа
21:03
Хоккей

Куда пропал Даррен Диц? Без голов капитана "Барыс" перестал забивать в большинстве
25 августа
15:08
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании хоккеиста с опытом игры в США
25 августа
14:20
Хоккей

Сделали результат. Кто в "Барысе" будет лидером в новом сезоне КХЛ
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика