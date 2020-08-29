"Он выцарапывает шайбу". Тренер "Барыса" - об агрессоре в атаке, большинстве и легионере из Канады

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после последнего матча перед стартом в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал об изменениях в составе, розыгрыше большинства и агрессоре для первой тройки нападения, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Столичный клуб выиграл матч у карагандинской "Сарыарки" со счетом 6:1, а КХЛ стартует серией выездных игр.
- Сегодня снова не было Мэтта Фрэттина. Его заменил Егор Петухов, который отметился дублем. Это замены в случае отсутствие канадца?
- Фрэттин будет участвовать в Риге - мы его готовим. А Петухова поставили потому что агрессии в атаке немного не хватало в первом звене. А мы знаем достоинства Егора. Как он может выцарапывать эту шайбу. И для таких игроков, как Виделль и Старченко, такая помощь нужна была в первом звене.
- По Якобу Лилье. Как вы говорили, он во втором звене чувствует себя комфортнее. И моменты у него были. Удалось ли ему приятнее сыграть сегодня?
- Конечно, сегодня он играл и создавал моменты. И вот эти два момента, когда он лез на ворота... Мы посмотрели, что игрок, который с хорошим броском и скоростью лезет на ворота, это находка. Дали почувствовать ему уверенность, когда дали пробить буллит. Этот гол поможет ему в будущем.
- Шаг вперед по игре в большинстве удалось сделать?
- Нет, мне кажется, что мы топчемся на месте. Есть наигрыши и варианты, но где-то соперник надежно сыграл. Соперник смотрит наши игры и перекрывает попперечные передачи. Сыграли активно и не дали нам свободно сыграть. Я думаю, у нас три-четыре дня, чтобы поработать.
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Напомним, ранее стало известно
, что "Барыс" домашние матчи в КХЛ будет проводить на "Барыс Арене", а форвард Дастина Бойд так и не принял
предложение столичного клуба о новом контракте.
В КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября, а первый домашний матч проведет 10 числа. В команде может появиться
еще один защитник, а бюджет клуба из-за коронавируса сокращен
на 15 процентов.
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