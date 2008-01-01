Забыть о плей-офф с новым тренером? "Барысу" предсказали итоговое место в новом сезоне КХЛ

Команда Михайлиса начнет на выезде.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 17:59
Российский сайт "Чемпионат" дал свой расклад на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барысу" отводят итоговое восьмое место в Восточной конференции.

"С чем идут в сезон: с надеждой, что изменения в клубе не откинут "Барыс" на несколько лет назад в развитии. А предпосылки к этому есть, и серьезные. Из столицы Казахстана ушел Андрей Скабелка, при котором "Барыс" вошел в пул действительных топ-клубов Востока, а с ним команду покинули некоторые ключевые игроки прошлого сезона. При этом "Барысу" не привыкать находить новые бриллианты на иностранных рынках, и сейчас клуб тоже не остался без потенциальных лидеров. Вернулся Фрэттин, подписаны Лилья, Ортио, к тому же остался в Нур-Султане ряд ключевых "старичков" - Старченко, Михайлис, Виделль.

Прогноз: это будет крепкая, кусачая команда, играющая в атакующий хоккей — таким "Барыс" мы и привыкли видеть в КХЛ. Однако невозможно предсказать, как покажет себя на посту главного тренера Юрий Михайлис. Думаю, что тренер-дебютант не провалится и выведет "Барыс" в плей-офф, но про победы в дивизионе Чернышева казахстанцам точно придется забыть", - говорится в статье.

В тройке же лидеров на "Востоке" должны оказаться казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург".

Новый сезон КХЛ команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» сыграет с рижским «Динамо» (3 сентября), минским «Динамо» (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 17:59
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