"Барыс" забросил шесть шайб и во второй раз разгромил "Сарыарку"

Большинство голов были забиты в неравных составах.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 19:11
Хоккеисты "Барыса" одержали победу над карагандинской "Сарыаркой" в во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 29 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:1.

Первыми счет в матче открыли подопечные Юрия Михайлиса. На четвертой минуте "Барыс" реализовал численное преимущество - отличился Егор Петухов.

Во втором периоде команды обменялись шайбами при игре в большинстве. Сначала на 26-й минуте защитник "Сарыарки" Роман Анокин сравнял счет, но спустя девять минут Даррен Диц вновь вывел "Барыс" вперед.

Заключительный период остался за столичным клубом. На 44-й минуте в большинстве Валерий Орехов удвоил преимущество "Барыса", а через три минуты при игре в меньшинстве Дмитрий Гурков забросил четвертую шайбу в ворота "Сарыарки". На 53-й минуте Павел Акользин довел счет до крупного, забросив в меньшинстве, а спустя минуту Петухов оформил дубль.

В серии буллитов "Барыс" выиграл 4:0.

В первой игре команда Михайласа одержала победу со счетом 8:2.

Ранее "Барыс" провел два матча против усть-каменогорского "Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.
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Сегодня 19:11
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