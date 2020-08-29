"Барыс" забросил шесть шайб и во второй раз разгромил "Сарыарку"

Хоккеисты "Барыса"
одержали победу над карагандинской "Сарыаркой"
в во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 29 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:1.
Первыми счет в матче открыли подопечные Юрия Михайлиса
. На четвертой минуте "Барыс" реализовал численное преимущество - отличился Егор Петухов
.
Во втором периоде команды обменялись шайбами при игре в большинстве. Сначала на 26-й минуте защитник "Сарыарки" Роман Анокин
сравнял счет, но спустя девять минут Даррен Диц
вновь вывел "Барыс" вперед.
Заключительный период остался за столичным клубом. На 44-й минуте в большинстве Валерий Орехов
удвоил преимущество "Барыса", а через три минуты при игре в меньшинстве Дмитрий Гурков
забросил четвертую шайбу в ворота "Сарыарки". На 53-й минуте Павел Акользин довел счет до крупного, забросив в меньшинстве, а спустя минуту Петухов оформил дубль.
В серии буллитов "Барыс" выиграл 4:0.
В первой игре команда Михайласа одержала победу со счетом 8:2.
Ранее "Барыс" провел два матча против усть-каменогорского "Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне