Прямая трансляция четвертого контрольного матча "Барыса" в новом сезоне

Сегодня, 29 августа, "Барыс"
проведет второй товарищеский матч с "Сарыаркой"
в рамках подготовки к новому сезону в КХЛ
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени.
Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к началу встречи.
Первая контрольная игра команд завершилась
победой астанчан со счетом 8:2.
Ранее "Барыс" провел два спарринга против усть-каменогорского "Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла
со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш
- 6:4.
"Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ выездным матчем против рижского "Динамо" 3 сентября.