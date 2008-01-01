Прямая трансляция четвертого контрольного матча "Барыса" в новом сезоне

Астанчане стартует в КХЛ на выезде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
Сегодня, 29 августа, "Барыс" проведет второй товарищеский матч с "Сарыаркой" в рамках подготовки к новому сезону в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени.

Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к началу встречи.

Первая контрольная игра команд завершилась победой астанчан со счетом 8:2.

Ранее "Барыс" провел два спарринга против усть-каменогорского "Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.

"Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ выездным матчем против рижского "Динамо" 3 сентября.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка
Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
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