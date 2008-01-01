Как КХЛ напрягать? "Барыс" еще слаб перед стартом сезона и может задуматься о расставании с легионером

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
перед стартом в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) решил проверить весь состав. Разочаровал его шведский новичок, но игру спасли игроки из не ведущих звеньев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Казахстанский клуб вышел относительным оптимальным составом против "Торпедо" из Усть-Каменогорска и оба раза не проиграл за 60 минут. Соперник, хоть и номинально был слабее, но заставил "Барыс" работать и вырывать победу. С "Сарыаркой" так не получилось. Лишь Владислав Кулиев сумел наказать столичных игроков за ошибку - форвард опередил Даррена Дица
и открыл счет.
"На первый период мы вышли, вроде как, собрано, но вот эти вот удаления, три удаления подряд, чуть нас надломили. Не то чтобы надломили, но где-то мы дали сопернику почувствовать свою игру и они забили в конце смены. В меньшинстве. Но хорошо, что мы быстро отыгрались, перехватили инициативу и начали владеть шайбой, больше атаковать, больше давления на ворота соперника", - заметил Михайлис.
Дали "перерыв" Мэтту Фрэттину
, а его заменил Якоб Лилья
в первой тройке. И растворился на льду. Остался недоволен
его игрой и тренер. Когда не пошла игра у фаворитов, выстрелили "темные лошадки". Гол и две передачи у Алихана Асетова
. Один плюс плюс от Егора Петухова
.
"Понравился второй период, за исключением большинства, которым мы владели. Когда нам по воротам бросили пять бросков. Соперник играл в меньшинстве. Это недопустимо для нашей команды. Будем исправлять эти ошибки", - добавил тренер.
"Барыс" впервые за три матча забил сам забил, имея на одного игрока больше - Линус Виделль
реализовал момент. Пробовали привлекать к большинству "горячего" в последнее время Петухова, но ни он кто-то другой, не дали необходимой пользы, чтобы наказать соперника.
"Третий период, я скажу, понравился. Здорово сыграли в средней зоне: больше атаковали, больше владели инициативой, и наши нападающие очень хорошо прессинговали соперника. Может быть, уже и на фоне усталости, ведь соперник подустал, и мы забили несколько голов", - подытожил Михайлис.
В девятом игровой периоде нового сезона гол нашел Никита Михайлис
: форвард забил в большинстве на 52-й минуте, когда "Сарыарка" окончательно развалилась. Наконец-то отличился и Даррен Диц, который в каждом матче бросал достаточно, но не мог пробить голкиперов.
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Таким образом, в КХЛ, где соперники посильнее карагандинцев, тренерский штаб рисковать не будет. Ударной тройкой будет Виделль в группе с Фрэттином и Романом Старченко
, которые за счет опыта должны делать разницу. Замены им нет.
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с Михайлисом, а вот Лилья близок к замене. Шведский форвард не впечатляет. Третье и четвертое звено умело изматывают соперников, но вот большинство у "Барыса" сильно выпадает. Нет тех фирменных комбинаций, которые напрягали лигу. Работы еще очень много.
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Ранее стало известно, что "Барысу" сократили
бюджет, но в команде с пониманием отнеслись к ситуации. Скорее всего, в новом сезоне не будет
форварда Дастина Бойда
, а на его место пригласят защитника.
Добавим, что "Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами перед стартом в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" крупно была обыграна
"Сарыарка", а Михайлис раскритиковал
игру новичка Якоба Лильи в первом звене.