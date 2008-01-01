Клуб КХЛ перед матчем с "Барысом" подписал самого грубого игрока чемпионата Норвегии с драками в АХЛ

Канадский защитник Эндрю О'Брайен
стал игроком рижского "Динамо
", сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
В прошедшем сезоне О'Брайен дебютировал в Европе. Он провел 41 матч за норвежский "Стьернен" и набрал 45 (10+35) очков - это третий результат среди защитников лиги. Также он стал самым грубым игроком чемпионата, заработав 309 штрафных минут при показателе полезности "+14".
До переезда в Европу О'Брайен провел шесть сезонов в АХЛ, где в 213 матчах набрал 50 (16+34) очков при 276 минутах штрафа. В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран "Анахаймом" под общим 108-м номером, но в итоге так и не дебютировал в сильнейшей лиге мира.
В АХЛ О'Брайен неоднократно принимал участие в драках.
Контракт 27-летнего О'Брайена с "Динамо" рассчитан на один год. Новый сезон КХЛ латвийский клуб начнет
3 сентября домашним матчем с "Барысом".