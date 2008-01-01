"На 15 процентов меньше". В "Барысе" рассказали о сокращении бюджета и новом тренере сборной Казахстана

Президент "Барыса" Борис Иванищев
перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) рассказал о сокращении бюджета клуба и высказался о возможном совмещении постов Юрия Михайлиса
в столичном клубе и сборной Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz
.
""Барыс" и сборная - всегда было как одно целое. Я думаю, совместно с федерацией решим по кандидатуре тренера в ближайшем будущем. Задачи на сезон? Пройти в плей-офф и продвинуться как можно дальше", - прокомментировал Иванищев.
Также он рассказал о сокращении бюджета перед стартом в КХЛ и новых трансферах.
"Да, в связи в пандемией, у нас сокращен бюджет на 15 процентов. Надо же тоже о людях думать, - поделился президент клуба. - У нас политика точечная. Еще одного возьмем и все, и то, еще посмотрим. У нас команда укомплектована. Многих сохранили. И приобрели немного новичков. Будем играть тем составов, который есть".
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Добавим, что "Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами в ходе подготовки к новому сезону в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" была обыграна "Сарыарка", при этом главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис остался недоволен игрой новичка клуба Якоба Лильи.