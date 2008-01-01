"Это для них плохо". Президент "Барыса" - о борьбе с коронавирусом перед стартом в КХЛ

Президент "Барыса" Борис Иванищев
рассказал о работе в клубе по профилактике заражения коронавирусом перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
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Тренировочный лагерь столичная команда начала на клубной базе с ограничением в контактах с внешним миром, но перед КХЛ вышла из изоляции.
"Никого запирать мы не собираемся. Было проведено собрание, чтобы они следили за своим здоровьем. Поменьше было контактов. Поменьше посещать общественные места. Только работа и что-то необходимое. Магазины, например. Они все прекрасно понимают. Все знают, что если заболеют, то будут на карантин закрыты.
Это же плохо для них. Поэтому все прекрасно это понимают и будут следить за своим здоровьем. И также с посещением общественных мест. Ничего запрещать мы не будем. Просто они знают это. Со всеми провели беседу - собрание было. Сборы были у них, и к ним никто не приходил.
Они не выходили. На базе в "Мичурино" хорошие условия нам предоставили. Игроки были ограничены в общении и довольны остались, что им никто не мешает. Да, соскучились по всем, но сезон пойдет, и еще пообщаются. Это временная мера. Я думаю, все нормально будет", - подытожил Иванищев.
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Ранее появилась информация
о месте для проведения домашних игр столичного клуба и решении вопроса
с форвардом Дастином Бойдом. Вместо него пригласят
защитника.
Добавим, что "Барыс" отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса, а перед новым сезоном мог выйти из турнира еще перед его стартом.
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