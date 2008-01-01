Дастина Бойда не будет? Президент "Барыса" - о переговорах с форвардом и возможном новичке

Он отыграл восемь сезонов в Казахстане.

Дастин Бойд. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:58
Президент "Барыса" Борис Иванищев прокомментировал ситуацию с переговорами с экс-капитаном казахстанского клуба Дастином Бойдом, передает корреспондент Vesti.kz. Форвард отыграл за столичную команду восемь сезонов и она хотела бы с ним продолжить сотрудничество.

34-летнему игроку был предложен годовой контракт, но он долгое время не подписывал его.

"Дастину мы отправляли контракт - он промолчал. И дальнейшая судьба его неизвестна. Но мы все равно благодарим его за работу. У нас есть одна вакансия по защитникам, и мы занимаемся этим, но информация будет позже. Пока начнем в этом составе, который у нас есть", - рассказал президент.

Добавим, что Бойд сыграл 451 матч за "Барыс" и отметился 278 (132+146) очками. Также он привлекался к играм за сборную Казахстана.

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"Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами перед стартом в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" была обыграна "Сарыарка", а главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис остался недоволен игрой новичка Якоба Лильи.

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Метки:
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:58
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